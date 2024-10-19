Elazığ'da Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, bir servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır, toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Altınkuşak Köyü Üçtepe mezrasında meydana geldi. S.P. idaresindeki 34 BTB 676 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 S 0204 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.