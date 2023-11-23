Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Güneyçevre yolu Özel Harekat Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 23 ABP 356 plakalı minibüs ile A.T. idaresindeki 23 AE 327 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.