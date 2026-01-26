Haberler

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Elazığ'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.S'nin idaresindeki 23 M 0338 plakalı minibüs ile A.Y'nin kullandığı 23 AY 636 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi Karayol Sokak'ta çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
