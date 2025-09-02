Elazığ'da Minibüs Çarpması Sonucu 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Minibüs Çarpması Sonucu 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Elazığ'da aniden yola çıkan 2 yaşındaki Ekrem Ankut, minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da aniden yola çıkan Ekrem Ankut (2), minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta meydana geldi. Kenan Ç. yönetimindeki 23 ES 575 plakalı minibüs, General Hakkı Talay Caddesi kesişiminde yola aniden çıkan Suriye uyruklu Ekrem Ankut'a çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Ekrem'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ankut'un cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Sürücü ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
