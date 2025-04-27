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Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da Midibüs Devrildi: 25 Yaralı

Elazığ'da Midibüs Devrildi: 25 Yaralı
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Elazığ-Diyarbakır kara yolunda devrilen midibüste 2'si ağır toplam 25 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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