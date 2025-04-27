Elazığ'da Midibüs Devrildi: 25 Yaralı

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.