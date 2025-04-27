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Elazığ'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı

Elazığ'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı
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Elazığ-Diyarbakır kara yolunda bir midibüsün devrilmesi sonucu aralarında sürücünün de bulunduğu toplam 22 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre, aralarında sürücünün de bulunduğu 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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