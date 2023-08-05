Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da, 1 kişinin öldüğü 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı kaza yerine ilk giden vatandaş, dehşet anlarını anlattı. Nihat Özdilek, "Ben geldiğim an yaralıların hepsi yerdeydi. Çıktık yardımcı olduk. Arabanın altından bir kadını çıkardık. İki tane yaralı ise uçmuştu. Önce refüje vuruyor, sonra kavşağa sonra takla atıp duruyor" dedi.

Kaza, Elazığ Bingöl Karayolu Mollakendi beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl istikametinden Elazığ istikametine doğru seyir halinde olan İ.O. İdaresindeki 23 ADM 377 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Bir süre sürüklenen araç daha sonra takla atarak kavşağa çarpıp ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar İ.O., H.F., R.P. ve Y.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Duriye Aykut da cenaze arabasıyla morga kaldırıldı.

Kazadan sonra olay yerine gelen ilk gelen vatandaşlardan Nihat Özdilek, "Ben geldiğim an yaralıların hepsi yerdeydi. Çıktık yardımcı olduk. Arabanın altından bir kadını çıkardık. İki tane yaralı ise uçmuştu. Ondan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini aradık. Kazanın yeri bellidir. Önce refüje vuruyor, sonra kavşağa sonra takla atıp duruyor" diye konuştu.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ