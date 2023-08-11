Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Elazığ'ın Kültür Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ağır hasarlı binada yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelene başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title