Elazığ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ağır hasarlı binada yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelene başlatıldı. - ELAZIĞ