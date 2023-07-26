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Elazığ'da Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Elazığ'ın Üniversitesi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı metruk binanın teras kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da 4 katlı metruk binanın teras kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Üniversitesi Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi'nde bulunan 4 katlı metruk binanın teras kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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