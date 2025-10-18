Haberler

Elazığ'da Mescid-i Aksa Kur'an Kursu Açıldı

Elazığ'da Mescid-i Aksa Kur'an Kursu Açıldı
Güncelleme:
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Elazığ'da düzenlenen açılış töreninde Mescid-i Aksa Kur'an Kursu'nun kapılarını açtı. Tören, öğrencilerin gösterileri ile renklendi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Elazığ'da Mescid-i Aksa Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, İl Müftüsü Yusuf Bingöl dua etti.

Daha sonra Bilal Erdoğan ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.

Ardından Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
