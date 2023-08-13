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Elazığ'da Marangoz Dükkanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Elazığ'da merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan marangoz dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da marangoz dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan marangoz dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kerestelerin olduğu bölümde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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