Elazığ'da Maden Yük Treni Kazası

Elazığ'da Maden Yük Treni Kazası
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Elazığ'ın Maden ilçesinde maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı. Kazada, 3 vagon devrildi fakat ölen ya da yaralanan olmadı.

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı. Vagonlardan 3'ünün devrildiği kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treni, bugün öğle saatlerinde Elazığ'ın Maden ilçesi Ziyartepe mevkiine geldiğinde 5 vagonu raydan çıktı. Vagonlardan 3'ü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası ekipler, vagonların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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