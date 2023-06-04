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Elazığ'da Maden Ocağı Patlaması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralandı

Elazığ'da Maden Ocağı Patlaması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralandı

Güncel Haberler

Elazığ'da bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda göçük yaşandı. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ'da bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda göçük yaşandı. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Olay, Palu'ya bağlı Kayaönü köyünde bulunan bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte göçük oluştu. Göçük altında 2 işçi kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkartılan Remzi Tahtacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı A.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tahtacı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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