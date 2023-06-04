Elazığ'da Maden Ocağı Göçüğü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında gece patlatma işlemi sırasında göçük oluştu. Göçükte 2 işçi mahsur kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu işçilerden Remzi Tahtacı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan A.T. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili ihmali bulunduğu iddiasıyla bir işçi gözaltına alındı.