Elazığ'da LGS Heyecanı Başladı

Elazığ'da LGS heyecanı

ELAZIĞ - Elazığ'da Liselere Geçiş Sistemi'nde öğrenciler içeride aileler ise dışarıda ter döktü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da LGS maratonu saat 09.30 itibariyle başladı. Kentte 8. sınıftan mezun olacak 13 bin 587 öğrenci sınava girdi. Sabahın erken saatlerinde velileriyle sınava girecekleri okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibarıyla okula alınmaya başlandı. Sınava giren öğrencilerin aileleri ise okul önünde bekleyerek çocuklarının başarısı için dua etti.

Çocuğunu sınava getiren veli Bertan Karakaşı, "Oğlumu sınava getirdim. Bugün LGS sınavına girecek. Kendi çocuğum başta olmak üzere bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Onlar içeri de bizler dışarı aynı heyecanı paylaşıyoruz. Allah kimsenin emeklerini boşa vermesin, Rabbim hepsinin yardımcısı olsun" dedi.