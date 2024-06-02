Elazığ'da LGS heyecanı

ELAZIĞ - Elazığ'da Liselere Geçiş Sınavı'nda öğrenciler içeride aileler ise dışarıda ter döktü.

2021-2022 eğitim öğretim yılında LGS tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da yapıldı. İki oturum şeklinde yapılacak olan sınavın ilk oturumu saat 09.30 başladı. Elazığ merkez ve ilçelerde toplam 35 sınav merkezinde 8 bin 83 öğrenci sınava girdi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü.

Sınava çok hazırlandığını belirte Zeynep Ecrin Albay, "Yıl başından buyana birçok arkadaşımla beraber emeklerimizi sarf ettik. Derslerimizi düzenli olarak çalıştık. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır. Sıkılmadan çalıştık. Bayağı heyecanlıyım. Arkadaşlarımın aynı şekilde heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır" dedi.

Çocuğunu sınava getirdiğini dile getiren Yüksel Albay, "Daha önce buralardan bizde geçtik ama bu kadar heyecanlanmamıştık. Çocukların emekleri, çalışmalarını gördük. Bunun karşılığı almalarını istiyoruz. Rabbim kimsenin emeğini boşa vermesin. İnşallah herkes istediği yere gider" diye konuştu.

Çocukların zorlu bir süreçten geçtiğini aktaran Murat Aytaç, "Çok stresliler ve bizde çok stresliyiz. Çocuktan fazla bizde heyecan var. Çok emek verdiler. Allah emeklerimi boşa vermesin. Haklarında hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.