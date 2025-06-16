Elazığ'da Leblebi Atölyesinde Yangın: İki İş Yeri Zarar Gördü

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde leblebi üretimi yapan bir atölyede çıkan yangın, yandaki işyerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında iki iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde leblebi üretim yapılan atölyede çıkan yangın yandaki işyerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında işyerlerinde hasar oluştu.

Merkez Mahallesi'ndeki Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne bağlı leblebi üretimi yapan bir atölyede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, aynı ürünü üreten yan taraftaki iş yerine de sıçradı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 2 iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yangın sonrası yaptığı açıklamada, "Sıkıntıları en kısa sürede gidermek için topyekun, el ele çözeceğimizin bilinmesini istiyoruzö dedi.

Kooperatif Başkanı Samiye Genç ise, "Hep birlikte yeniden tekrar başlayacağız. Yine başarırız. Yeter ki birliğimiz olsunö diye konuştu.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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