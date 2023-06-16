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Elazığ'da Lastiği Patlayan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

Elazığ'da Lastiği Patlayan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

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Elazığ-Bingöl yolu Şahsuvar Köyü mevkiinde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da seyir halindeyken lastiği patlayan ve kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çaptı. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Şahsuvar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 33 ELF 80 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, yaklaşık 50 metre sürüklenen ve büyük hasar alan otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Fethi Sekin Şehir Hastanesi kaldırıldı. Yaralı olan çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şehir Hastanesi Fethi Sekin Elazığ Güncel Haberler

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