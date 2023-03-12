Elazığ'da kuzuların anneleriyle buluşması böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar dron ile görüntülendi.

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi Elazığ'da da renkli görüntüler oluştu. Merkeze bağlı Güneyçayırı köyünde koyun besleyen Şavak aşiretinden Nurettin Çelenk, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Yeni yılın girişi ile kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Renkli ve duygusal görüntüler oluşturan o anlar, dron ile saniye saniye kayda alındı.

Nurettin Çelenk, "Sabah erkenden kalktığımızda koyunların yemlerini veriyoruz. Yemlerini yedikten sonra koyun kuzu buluşmasını yapıyoruz. İki tarafı salıyoruz ortada buluşuyorlar. Herkes kendi kuzusunu emziriyor. Allah onlara öyle bir özellik vermiş. Koyun ve kuzu meliyor. Ortamda birbirlerini buluyorlar. Bir ortamda bin koyun var ama ikisi de bağırıyor, o sürünün içerisinde birbirlerini buluyorlar. Biz bunun içinde doğduk büyüdük. Severek yapıyoruz. Zor bir meslek ama her zorluklara rağmen yine de yapmaktayız. Devlet desteği olmasa kimse bu işi yapmıyor. Hayvanları 2 kez buluşturuyoruz. Sabah 07. 30 ve akşam 17.00 gibi buluşturuyoruz. Sonradan ayırıyoruz ve kendi yerlerinde yatıyorlar" dedi.