Elazığ'da kuyuya düşen ineği itfaiye çıkardı - Haberler

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Elazığ'da kuyuya düşen ineği itfaiye çıkardı

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da kuyuya düşen ineği itfaiye çıkardı

Elazığ'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Karasöz köyünde otlamaya çıkartılan inek bahçede bulunan yaklaşık 3 metrelik kuyuya düştü.

İneğini kendi imkanları ile düştüğü kuyudan çıkaramayan inek sahibi, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen ineği, kurulan sisteme takılan halatla yukarı çekti.

İnek, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

AA / Suat Öztürk - Güncel

İtfaiye, Elazığ, İnek, Güncel, Haberler

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