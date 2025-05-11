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Elazığ'da Kuvvetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elazığ'da Kuvvetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Elazığ'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Koçkale mevkisinde fırtınanın şiddeti cep telefonlarıyla görüntülendi.

Elazığ'da fırtına etkili old

ELAZIĞ - Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Kentte ara ara önce kuvvetli rüzgar ardından da fırtına etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Koçkale mevkisinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.Fırtınanın şiddeti cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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