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Elazığ'da Kurumuş Otların Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı

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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kurumuş otların bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Elazığ'da, henüz bilinmeyen bir nedenle kurumuş otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurumuş otların bulunduğu alanda henüz bilinmeye bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

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