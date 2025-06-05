Elazığ'da Kurban Pazarlığında Hareketlilik ve Kol Kıran Pazarlıklar

Elazığ'da Kurban Pazarlığında Hareketlilik ve Kol Kıran Pazarlıklar
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Elazığ'da Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında ciddi bir hareketlilik gözlemleniyor. Vatandaşlar uygun fiyatlarla kurbanlık almak için besicilerle sıkı pazarlıklar yapıyor. Fiyatların 13 bin ile 23 bin lira arasında değiştiği belirtiliyor. Ara bulucular, pazarlıkların devamlılığını sağlamak için devreye giriyor.

Elazığ'da 'Kol kıran' pazarlıklar sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarında hareketlilik artarken, kurbanı uygun fiyata almak isteyenler ve besiciler arasında adeta kol kıran pazarlıklar sürüyor.

Kurban Bayramı arifesinde Elazığ hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Kurbanlık almak isteyen pek çok vatandaş, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına geldi. Bayrama saatler kala besiciler ile vatandaşlar arasında adeta kol kıran pazarlıklar sürüyor. Satıcı ile alıcı arasında uzlaşma olmayınca devreye giren ara bulucular ise orta yolun bulunmasını sağlıyor.

Pazarlıkların sıkı geçtiğini belirten hayvan satıcısı Derviş Hasan Kaya, "Fiyatta anlaşık. Allah kabul etsin. Bu sene istediğimiz şekilde bir yoğunluk yok. 3 gündür buradayız toplamda sattığımız hayvan sayısı 10'u ancak buluyor. Geçmiş senelerde daha fazla hayvan satıyorduk. Bu sene beklediğimiz gibi değil ama halen umudumuz var. Yarın sabah bayram, inşallah bizde hayvanlarımızı satacağız. Her şey hayvan satmak değildir. Ticaretin devamlısı makbuldür. Burada birisini kandırınca vatandaşlar bir daha gelip burada benimle ticaret yapmaz. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Fiyatlar 13 binden başlıyor 23 bine kadar yükseliyor" dedi.

Pazarlığın sünnet olduğunu belirten vatandaşlardan Abdürrahim Işık, "Bizde buranın esnafıyız. Pazarlık yaptığımız zaman ona göre hayvan alıyoruz. Kurban fiyatları bence normaldir. Hayvanı 17 bin liraya aldım. Fiyatı 20 binden 17 bine düşürdük. Pazarlık sünnettir. Devamlı yapacaksın" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Güncel
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