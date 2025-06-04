Elazığ'da Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimi Yapıldı

Elazığ'da Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimi Yapıldı
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Keban ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, unlu mamullerden et ürünlerine kadar birçok gıda maddesini denetleyerek hijyen ve güvenlik konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Keban Belediyesi Zabıta ekipleri ile ilçede bayram öncesi tüketiminde artış yaşanan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmeleri denetledi.

Denetimlerde, işletmelere gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Ekipler, gıda satış noktalarında ürün etiketleri, fiyat kontrolleri, son kullanma tarihleri, gıda güvenliği ve hijyen kurallarını denetledi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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