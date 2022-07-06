Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi besicilere sahte para eğitimi - Haberler

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Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi besicilere sahte para eğitimi

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi besicilere sahte para eğitimi

ELAZIĞ'da polis, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında besicilere eğitim vererek, sahte para uyarısında bulundu.

ELAZIĞ'da polis, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında besicilere eğitim vererek, sahte para uyarısında bulundu. Besicilere ayrıca 500 sahte para kalemi dağıtıldı.

Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarlarında, satıcıların sahte para ve tırnakçılık yoluyla dolandırılmalarının önüne geçmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hayvan pazarlarını ziyaret etti. Ekipler, besicilere sahte paranın anlaşılabilmesi için dikkat etmeleri gereken hususların yazılı olduğu broşürleri dağıtarak, uygulamalı eğitim verdi. Ayrıca ekipler, 500 sahte para kalemini ücretsiz olarak dağıttı.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Vekili Komiser Sibel Han, "KOM Şube Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaptık. Sahte para ile alakalı bütün esnafımız tarafımızdan teker teker bilgilendirildi. Esnafımız her sene bizim bilgilendirmemizi beklerler. Ayrıca çok memnun olduklarını bize bildirdiler. Kurban satışlarında özellikle bu sene 5 bin TL civarında satışlar olduğu için paralar daha çok takas yapılıyor. Sahte para konusunda dikkatli olabilmeleri için arkadaşlara bilgiler verdik. 500 tane sahte para kalemi tarafımızdan dağıtıldı. Besicilerimiz sahte para konusunda bilinçlendiler" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Kurban Bayramı Elazığ Kurban Güncel Haberler

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