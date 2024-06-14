Elazığ'da Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi Salonunda gerçekleştirilen programda, Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiklerini belirtti. Programa, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Elazığ'ın Keban Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.
Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi Salonunda gerçekleştirilen programda, Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiklerini belirtti.
Programa, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.