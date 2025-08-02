Elazığ'da Kulağına Demir Profil Saplanan Kişi Yaralandı
Elazığ'ın Tadım köyünde, rüzgarın etkisiyle üzerine düşen demir profillerden biri E.G'nin kulağına saplandı. Olay sonrası sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Elazığ'da kulağına demir profil saplanan kişi yaralandı.
Tadım köyünde dün rüzgarın etkisiyle E.G'nin üzerine demir profiller düştü.
Düşen profillerden biri E.G'nin kulağına saplandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kulağa saplanan demir profilin bir bölümünü kesti. Yaralı E.G, daha sonra ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel