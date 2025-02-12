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Elazığ'da Kuaförlük Kursuna Katılan Kadınlara Cilt Bakım Seti Hediye Edildi

Elazığ'da Kuaförlük Kursuna Katılan Kadınlara Cilt Bakım Seti Hediye Edildi
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Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde kuaförlük kursu alan kadın kursiyerlere İstanbul'daki bir firmanın desteğiyle cilt bakım seti hediye edildi. Proje ile kadınların meslek öğrenirken desteklenmesi amaçlanıyor.

Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kuaförlük kursunda eğitim gören kadın kursiyerlere cilt bakım seti hediye edildi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Olgunlar Mahallesi ek hizmet binasında usta öğreticiler tarafından kursiyerlere 16 farklı alanda eğitim veriliyor.

İstanbul'daki bir firmanın desteği ile girişimci Nazan Kuloğlu Yılmaz ve Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında kuaförlük kursuna katılan kadın kursiyerlere cilt bakım seti hediye edildi.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, kuaförlük kursunda eğitim alan kursiyerlere destek olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu ve benzeri projelerle kursiyerlere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Tabar, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza meslek öğretirken aynı zamanda destek olmak ve dayanışma ruhunu canlı tutmak için İstanbul'dan hemşehrimiz Nazan Kuloğlu Yılmaz himayesinde bir projeye imza attık. Bu proje kapsamında güzellik ve saç bakım hizmetleri alanımızdaki kurslarımıza malzeme desteği sağlandı. Bugün bu destek kapsamında kursiyerlerimize cilt bakım seti hediye ettik. Amacımız kadınlarımıza meslek öğreterek güçlü olmalarını sağlamak çünkü güçlü bir toplum güçlü kadınlarla mümkündür."

Usta öğretici Hülya Tanyıldızı ise kursiyerlere kuaförlük alanında uygulamalı eğitim verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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