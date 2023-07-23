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Elazığ'da KPSS heyecanı

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Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

- Elazığ'da KPSS heyecanı

ELAZIĞ - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da KPSS'ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

Türkiye Elazığ Memur KPSS Güncel Haberler

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