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Elazığ'da Koruma Altındaki Oklu Kirpi Görüntülendi

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Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpi, Elazığ'ın Öksüzuşağı köyünde bir sürücü tarafından görüntülendi.

Koruma altındaki oklu kirpi Elazığ'da görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede bulunan oklu kirpi görüntülendi.

Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, Elazığ'ın Öksüzuşağı köyünde görüntülendi. Bir sürücü tarafından görüntülenen oklu kirpi, kısa bir süre yolda görüldükten sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da Koruma Altındaki Oklu Kirpi Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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