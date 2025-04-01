Elazığ'da Koruma Altındaki Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi
Elazığ'ın tarihi Palu Kalesi'nde sürü halinde gezen koruma altındaki dağ keçileri yaban hayatının güzelliklerini sergiliyor. Bu canlıları avlayanlara 650 bin lira ceza uygulanıyor.
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Palu Kalesinde sürü halinde gezen dağ keçileri görüntülendi. Koruma altındaki bu canlıları avlayanlara 650 bin lira ceza kesiliyor.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin Kırmızı listesinde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, tarihi Palu Kalesinde görüldü. Görüntüler yaban hayatının büyüleyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, koruma altında bulunan dağ keçilerini avlayanlara 650 bin lira ceza kesiliyor.