Elazığ'da Koruma Altındaki Dağ Keçileri Görüldü
Elazığ'ın doğal yaşamında sıkça rastlanılan dağ keçileri, Güneykent Mahallesi'nde kayalıklarda görüntülendi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, bölgede bu türün korunmasına dikkat çekiyor.
Elazığ'da dağ keçileri görüldü
ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri, kayalıklarda gezerken görüntülendi.
Elazığ, zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede ilde sıklıkla görüntülenen, dağ keçileri bu sefer Güneykent Mahallesi Yemişlik TOKİ mevkiinde görüldü. Bir süre taşlık alanlarla gezinen keçiler ardından gözden kayboldu.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel