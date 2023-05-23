ELAZIĞ'DA KORUMA ALTINDAKİ BENEKLİ SEMENDER İÇİN İZLEME ÇALIŞMASI

ELAZIĞ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Türk semenderi olarak bilinen benekli semender içi izleme çalışması yapıldı.

ELAZIĞ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Türk semenderi olarak bilinen benekli semender içi izleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce, 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' kapsamında izlemeye değer türler ile ilgili çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında, koruma altında olan Türk semenderi olarak da bilinen benekli semenderlerin yaşadıkları alanlar tespit edilerek, izlemesi gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında yakalanan semenderler, tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.(DHA)