Elazığ'da depremde ağır hasar alan ve daha sonra boşaltılan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Elazığ'da korkutan yangın

ELAZIĞ - Elazığ'da depremde ağır hasar alan ve daha sonra boşaltılan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kırklar Mahallesi Elçibey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde ağır hasar alan ve boşaltılan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.