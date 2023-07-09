Elazığ'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

ELAZIĞ'da 6 Şubat depremlerinde hasar alıp, boşaltılan 6 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, kameraya yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp, boşaltılan binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Merkeze bağlı Yeni Mahallesi'nde de 6 katlı bina, dün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevredekiler kaçışırken, çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.