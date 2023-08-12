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Elazığ'da Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direğine Çarptı, 1 Kişi Yaralandı

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Elazığ'ın Yıldız Bağları Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yıldız Bağları Mahallesi Odun Ambarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, aracın tekerlekleri patladı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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