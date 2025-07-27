Elazığ'da Kırsalda Yangın Çıktı, Ekipler Mücadele Ediyor

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde başlayan örtü yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Dağlık arazide süren yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Dikmen köyü kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Arazinin dağlık olması nedeniyle yangın söndürme çalışması güçlükle sürdürülüyor.

Valilik açıklaması

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 24 personelin müdahale ettiği bildirildi.

Çalışmalara İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkının da destek verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın, seyri itibarıyla müdahale imkanı bulunmayan sarp ve kayalık bölgede devam etmektedir. Köy yerleşim alanlarını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli tüm önlemler alınmıştır. Gece olması nedeniyle hava araçlarının kullanımı mümkün olamamakta; yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir."

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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