Elazığ'da Kırsal Yangın Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesi kırsalında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazilerine sıçradı ancak alevler ekiplerin çalışmaları sayesinde söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesi kırsalında dün çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ekinözü köyü Ayyıldızlar mezrasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız sürdü.
Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve Kovancılar itfaiyesi ile jandarma ekiplerinin müdahale ettiği yangına daha sonra Palu ve Karakoçan itfaiyesi ekipleri de destek verdi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım arazilerine sıçrayan ve Payamlı köyü kırsalına ulaşan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel