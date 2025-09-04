Elazığ'da Kırsal Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi kırsalında dün çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ekinözü köyü Ayyıldızlar mezrasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız sürdü.

Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve Kovancılar itfaiyesi ile jandarma ekiplerinin müdahale ettiği yangına daha sonra Palu ve Karakoçan itfaiyesi ekipleri de destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım arazilerine sıçrayan ve Payamlı köyü kırsalına ulaşan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.