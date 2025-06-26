Elazığ'da Kırmızı Mercimek Hasadı Başladı

Elazığ'da Kırmızı Mercimek Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kırmızı mercimek hasadına başlandı. 2024 sonbaharında 2 bin 574 ton rekolte bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Mercimek Üretimini Geliştirme projesinin başarıyla uygulandığını açıkladı.

Elazığ'da, hasadına başlanan kırmızı mercimekte 2 bin 574 ton rekolte tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan "Mercimek Üretimini Geliştirme" projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak geçen yıl uygulamaya alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda 2024 yılı sonbahar döneminde kent genelinde 284 üreticiye 158 bin 700 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldığı ve üreticilerce 11 bin 335 dekar alanda ekim yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez ilçemizde ise 192 üreticimize 105 bin 700 kilogram tohumluk verilmiş, 7 bin 550 dekar alanda üretim gerçekleştirilmiştir. 2025 üretim yılı için 13 bin 960 dekar alanda ekim yapılmış olup yaklaşık 2 bin 574 ton rekolte beklenmektedir. Bugün Alatarla köyünden üreticilerimizden Mehmet Salih Kıran ve Mehmet Sait Çetinkaya'ya ait tarlalarda başlatılan hasat çalışmalarına kurum müdürlerimiz, teknik personel, Ziraat Odası Başkanı, köy muhtarı ve üreticilerimiz katılım sağlamıştır."

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı

Süper Lig'de sürpriz ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.