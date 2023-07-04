Elazığ'da Kiraz Hasadı Başladı

Elazığ'da 7 bin dekar alanda üretimi yapılan ihracatlık kirazın hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, kirazın kalitesi ve talep görmesi hakkında bilgi verdi. Kiraz üretiminin artırılması ve ihracatının desteklenmesi hedefleniyor.

Elazığ'da 7 bin dekar alanda üretimi yapılan ihracatlık kirazın hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, kiraz hasadı dolayısıyla merkeze bağlı Obuz köyünde düzenlenen programda, kentte daha çok Harput yöresinde üretimi gerçekleştirilen kiraz çeşitlerinin tadı, aroması ve iriliğiyle pazarda talep gördüğünü belirtti.

Kentin rakımı, iklim şartları ve toprak yapısıyla kaliteli kiraz üretimi açısından elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu aktaran Kılıç, bu sene kiraz üretimi ve hasadının bir önceki yıla göre çok daha iyi bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İl genelinde yaklaşık 7 bin dekarlık bir tarım arazisinde kiraz ekimi gerçekleştirildiğini anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Yıllar itibarıyla 4 bin 500 ile 5 bin ton civarında bir kiraz üretimimiz var. Önümüzdeki yıllarda kiraz üretimimizi bir miktar daha arttırmayı ve özellikle ürettiğimiz kirazın yabancı ülkelere ihracatı noktasında bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Üreticimizin ürettiği ürünü hak ettiği değerden satabilmesi ve bu üründen maksimum değerde bir kazanç elde etmesi bizim için çok önemli."

Kılıç, üreticilerin sıkıntısız bir hasat dönemi gerçekleştirmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, "İlimizde özellikle Napolyon ve dalbastı kirazları ön plana çıkıyor. Yabancı tüketicilerin de çok tercih ettiği türler. Bu türlerin iri olması, tadı ve aroması tüketici için tercih sebebidir." dedi.

Obuz köyü muhtarı Hüseyin Ağır ise sıkıntısız bir hasat dönemi geçirdiklerini, bu yıl kiraz rekoltesinden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

En büyük arzularının ürettikleri kaliteli ürünün Elazığ'dan yurt dışına ihraç edilmesi olduğunu aktaran Ağır, bu konuda yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.