Elazığ'da kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
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Elazığ'da kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Gazi Caddesi'ndeki Zırhlıoğlu Pasajı'nda bulunan kıraathanede kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş açıp kaçtı.
Saldırıda silahla vurulan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel