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Elazığ'da kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

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Elazığ'da kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Elazığ'da kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Gazi Caddesi'ndeki Zırhlıoğlu Pasajı'nda bulunan kıraathanede kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş açıp kaçtı.

Saldırıda silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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