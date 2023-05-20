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Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hükümle aranan şüpheli yakalandı.

Elazığda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hükümle aranan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Harput Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda A.V. isimli şüphelinin Harput mahallesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hükümle aranan A.V., yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Elazığ Güncel Haberler

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