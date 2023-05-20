Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hükümle aranan şüpheli yakalandı.
Elazığda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hükümle aranan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Harput Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda A.V. isimli şüphelinin Harput mahallesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hükümle aranan A.V., yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel