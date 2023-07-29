Elazığ'da kenevir tarlasına operasyon: 3,5 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri damla sulama sistemli kenevir tarlasına operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli suçüstü yapılırken, aramada 3,5 kilo kubar esrar ve 276 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Keban ilçesinde ikamet eden E.Y.'nin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda damla sulama sistemi ile kenevirleri sulayan şüpheli E.Y., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 276 kök kenevir ve kurumaya bırakıldığı değerlendirilen yaklaşık 3, 5 kg kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ