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Elazığ'da Keban Baraj gölüne düşen dağ keçisi kurtarıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde, Keban Baraj gölüne düşen dağ keçisi kurtarıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Keban Baraj gölüne düşen dağ keçisi kurtarıldı.

Keban Baraj gölünde üretim yapan bir alabalık üretim tesisine gelen dağ keçisi halata takıldıktan sonra suya düştü.

Durumu fark eden tesis çalışanları, halata dolanan dağ keçisini kurtardı.

Kurtarma anları personelin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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