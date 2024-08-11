Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Elazığ'da F.S.K. isimli genç, babası ve diğer kişilerle birlikte baraj gölüne girerken kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda gençin cansız bedeni bulundu.
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.
F.S.K. (19), merkeze bağlı Kurtdere köyü Ekinli mezrasında bahçe sulamasında kullandıkları dalgıç pompasında oluşan arızayı gidermek için babası ve 2 kişiyle baraj gölüne girdi.
Arızanın giderilmesinin ardından suda yüzmeye başlayan genç, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmaları neticesinde dalgıç ekibi, F.S.K'nin cansız bedenini sudan çıkardı.