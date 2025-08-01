Elazığ'da Kazı Çalışmasında İşçi Yaralandı

Elazığ'da Kazı Çalışmasında İşçi Yaralandı
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Elazığ'daki Tadım Kalesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında görevli işçi Erkan G., başına demir parçası saplanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

ELAZIĞ'DA, Tadım Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında görevli işçi Erkan G.'nin (50) başına, çalışma sırasında demir saplandı. Yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Tadım köyünde bulunan tarihi Tadım Kalesi'nde meydana geldi. Alanda yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları sırasında işçilerden Erkan G.'nin başına, alanda bulunan bir demir parçası saplandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demirin bir kısmı itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erkan G., tedaviye alındı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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