Elazığ'da Kaza: 2'si Ağır 8 Yaralı

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. A.F. yönetimindeki 44 AGJ 430 plakalı otomobil ile 34 ANE 770 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araç da savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2'si ağır, 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.