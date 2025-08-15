Elazığ'da Kaza: 2'si Ağır 8 Yaralı

Elazığ'da Kaza: 2'si Ağır 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. A.F. yönetimindeki 44 AGJ 430 plakalı otomobil ile 34 ANE 770 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araç da savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2'si ağır, 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.