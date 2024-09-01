Elazığ'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ali Çiğci öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu, Karakoçan ilçesi Başyurt mevkiinde meydana geldi. Ali Çiğci'nin kontrolünü yitirdiği 23 ADJ 043 plakalı otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali Çiğci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.