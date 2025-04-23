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Elazığ'da Kaza: 1'i Ağır 4 Yaralı

Elazığ'da Kaza: 1'i Ağır 4 Yaralı
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Elazığ'da, kontrolünü kaybeden hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da, şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Harput Mahallesi Karataş köyü yakınında meydana geldi. Orhan Karakaya'nın kontrolünü yitirdiği 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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