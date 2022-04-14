Elazığ'da kayısı üreticileri, yağışlar nedeniyle verimli bir sezon bekliyor

BASKİL, ELAZIĞ (AA) - Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Elazığ'ın Baskil ilçesinde yoğun kar yağışı ve iklim koşullarının olumlu seyretmesi üreticilere bereketli bir yıl için umut oldu.

Yaklaşık 100 bin dekar alanda 1 milyon ağaçtan 65 bin ton civarında taze kayısı üretimi gerçekleştirilen ilçede, üretimin yüzde 70'i Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki bahçelerde, geri kalanı iç kesimlerde gerçekleşiyor.

Rakımı, iklimi, güneşlenme süresi ve toprak özelliklerinden dolayı kaliteli kayısıların yetiştiği ilçede, ilkbaharda kayısı ağaçlarının bakımına yönelik çapalama, budama, gübreleme, ilaçlama gibi işleri yapan üreticiler, yoğun mesai harcıyor.

"Verimli bir yıl olacağını bekliyoruz"

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yağışların azlığı ve yaşanan zirai dondan dolayı rekoltenin beklenenin çok altında kaldığı gibi sulamada da sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Bu yılki bereketli yağışlar ile iklim şartlarının kayısı için olumlu yönde seyretmesinin üreticiye moral olduğunu ifade eden Zilayaz, şunları söyledi:

"Bu yıl hem iklim hem de yağış olarak gerçekten kayısı için çok iyi bir yıl oldu. Son 20-30 yılın diyebiliriz ki yağmayan karı ve yağmuru yağdı. Havalar tam mevsimine uygun şekilde devam etti. Bu soğuk havaların devam etmesi, kar ve yağışların olması kayısılarımızın zamanında tomurcuklanmasına ve çiçek açmasına neden oldu. Tabii kayısı ambara ya da depoya girmeyene kadar riskleri devam eden bir üründür. Eğer zirai donda inşallah yaşanmazsa çok verimli bir yıl olacağını bekliyoruz."

Zilayaz, kayısı için bu olumlu gelişmeler yaşanırken üreticinin endişe ettiği konunun ise kayısının pazardaki fiyatı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle TMO'nun geçen yıldan itibaren kayısı alımına başlamasının kayısının fiyatında istikrarın sağlanması açısından üretici için tarihi bir karar olduğuna dikkati çeken Zilayaz, "Baskil'de kayısı rekoltemiz yaklaşık 60 bin ton yaş kayısı, 15 bin ton kuru kayısı rekoltemiz var. Bu da Türkiye'nin yaklaşık yüzde 12-13'üne denk geliyor. Geçen yıl zirai don gibi yaşanan olumsuzluklardan bu miktarı yakalayamamıştık, inşallah bu yıl bu olumsuzluklar yaşanmaz daha verimli bir yıl olur." dedi.

"Bu sene yüzümüz gülecek inşallah"

Kayısı üreticisi Zihni Şen, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle hem kayısı veriminde düşüş yaşadıklarını hem de sulama da büyük sıkıntı çektiklerini belirtti.

Bu yıl da kuraklık endişesi yaşarken kış aylarındaki yağışların kayısı ağaçlarına yaradığını, ağaçlardaki tomurcuklanma ve çiçeklenmenin çok iyi olduğunu dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Toprağın bereketi kardır, yağmurdur, sudur. Geçen yıl sadece meyve ağaçlarında değil sebze üretiminde de su olmadığı için çok sıkıntı çektik. Bu sene yüzümüz gülecek inşallah, su bakımından, yağışların bolluğu ve çiçeklenme döneminin iyi gitmesiyle birlikte daha verimli bir sezon bekliyoruz."

"Bu sene daha iyi verim alacağımızı düşünüyoruz"

Üretici Mehmet Şen de ilkbaharla iş yüklerinin bir hayli arttığını, hasat döneminde kaliteli ürün almak için ağaçların bakımını büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çiçeklenme döneminde kayısı ağaçlarını hastalıklardan korumak için ilaçlama yaptıklarını aktaran Şen, şöyle konuştu:

"Bu sene ağaçların durumu iyi gözüküyor. Hava şartları soğuk geçtiği için çiçekler çok geç açtı, bu da çiçeklerin soğuktan etkilenmemesini sağladı. Beklentimiz, bu sene daha iyi verim alacağımızı düşünüyoruz, Tabii Allah'ın vereceği rızka bağlı. İklim şartları da bu sene iyi gitti, yağışlar çok iyiydi buna bağlı olarak su kaynakları arttı, bizler için çok iyi bir sezon olacak."